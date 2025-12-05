В гостинице на трассе Курган — Челябинск сделают бассейн и зоны СПА

В «Горнице» на трассе Курган-Челябинск построят бассейн и зоны СПА для гостей Фото: Илья Московец © URA.RU

Гостиница «Горница» на трассе Курган-Челябинск планирует расширить инфраструктуру. В комплексе появятся бассейн и зоны СПА для комфортного отдыха гостей. Об этом сообщает tg-канал Депэкономразвития Курганской области.

«В ноябре 2025 года ООО „Зауральский тракт“ (гостиница „Горница“) получил займ в виде микрофинансирования на развитие инфраструктуры гостиничного комплекса. В рамках проекта предусмотрена установка и запуск бассейна, зон СПА и системы кондиционирования воздуха. Это позволит повысить уровень сервиса и привлекательность гостиницы», — отметили в ведомстве.

Гостиница была построена в 2024 году и имеет дизайн в старорусском стиле. Все 27 номеров сочетают современные удобства с атмосферой русских традиций. Проект входит в национальную программу «Эффективная и конкурентная экономика» и направлен на развитие туризма в Курганской области с помощью различных мер поддержки.

