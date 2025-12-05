Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Власть

Глава курганского департамента экономики Овсянников определился с новым замом. Инсайд

05 декабря 2025 в 15:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В курганском департаменте экономики появится новый заместитель

В курганском департаменте экономики появится новый заместитель

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава департамента экономического развития Курганской области Илья Овсянников определился с кандидатурой нового заместителя. Им станет начальник управления развития рыночной инфраструктуры департамента Анатолий Шиховцев. Об этом корреспондентке URA.RU сообщили источники, близкие к властям. 

«Овсянников формирует обновленную управленческую команду, и первым новым заместителем он выбрал Анатолия Шиховцева. Он очень опытный и работоспособный чиновник. В правительстве области он на хорошем счету», — рассказали собеседники агентства.

По словам источника, после назначения Шиховцев войдет в число ключевых сотрудников в команды Овсянникова. В должности заместителя директора департамента он будет курировать развитие рыночной инфраструктуры, потребительского рынка и смежные направления. При этом в руководящем составе сохранит пост действующий замруководителя департамента Алексей Черепанов, который перешел из прежнего состава руководства.

Продолжение после рекламы

Корреспондентка URA.RU направила запрос в департамент экономики Курганской области. Информацию о его назначении официально не подтверждают.

До прихода в департамент экономразвития Шиховцев руководил отделом пищевой и перерабатывающей промышленности в департаменте АПК. В новом ведомстве он устраивался экспертом с прицелом на руководящую должность. Спустя время он получил повышение и был назначен заместителем начальника управления развития рыночной инфраструктуры — начальником отдела развития предпринимательства и инноваций.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал