Глава департамента экономического развития Курганской области Илья Овсянников определился с кандидатурой нового заместителя. Им станет начальник управления развития рыночной инфраструктуры департамента Анатолий Шиховцев. Об этом корреспондентке URA.RU сообщили источники, близкие к властям.

«Овсянников формирует обновленную управленческую команду, и первым новым заместителем он выбрал Анатолия Шиховцева. Он очень опытный и работоспособный чиновник. В правительстве области он на хорошем счету», — рассказали собеседники агентства.

По словам источника, после назначения Шиховцев войдет в число ключевых сотрудников в команды Овсянникова. В должности заместителя директора департамента он будет курировать развитие рыночной инфраструктуры, потребительского рынка и смежные направления. При этом в руководящем составе сохранит пост действующий замруководителя департамента Алексей Черепанов, который перешел из прежнего состава руководства.

Корреспондентка URA.RU направила запрос в департамент экономики Курганской области. Информацию о его назначении официально не подтверждают.