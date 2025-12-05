Глава курганского департамента экономики Овсянников определился с новым замом. Инсайд
В курганском департаменте экономики появится новый заместитель
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Глава департамента экономического развития Курганской области Илья Овсянников определился с кандидатурой нового заместителя. Им станет начальник управления развития рыночной инфраструктуры департамента Анатолий Шиховцев. Об этом корреспондентке URA.RU сообщили источники, близкие к властям.
«Овсянников формирует обновленную управленческую команду, и первым новым заместителем он выбрал Анатолия Шиховцева. Он очень опытный и работоспособный чиновник. В правительстве области он на хорошем счету», — рассказали собеседники агентства.
По словам источника, после назначения Шиховцев войдет в число ключевых сотрудников в команды Овсянникова. В должности заместителя директора департамента он будет курировать развитие рыночной инфраструктуры, потребительского рынка и смежные направления. При этом в руководящем составе сохранит пост действующий замруководителя департамента Алексей Черепанов, который перешел из прежнего состава руководства.
Корреспондентка URA.RU направила запрос в департамент экономики Курганской области. Информацию о его назначении официально не подтверждают.
До прихода в департамент экономразвития Шиховцев руководил отделом пищевой и перерабатывающей промышленности в департаменте АПК. В новом ведомстве он устраивался экспертом с прицелом на руководящую должность. Спустя время он получил повышение и был назначен заместителем начальника управления развития рыночной инфраструктуры — начальником отдела развития предпринимательства и инноваций.
