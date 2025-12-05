Главу стройфирмы будут судить в Кургане за сокрытие более 17 млн налогов

Дело о сокрытии налогов в особо крупном размере будет рассмотрено в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане завершено расследование уголовного дела о сокрытии налогов в особо крупном размере руководителем московской строительной компании. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Курганской области. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

«По версии следствия, в 2024 году обвиняемый, зная о выставленных налоговым органом и неисполненных поручениях на списание с расчетных счетов возглавляемой компании в связи с недоимкой по налогам денежных средств на сумму более 17 миллионов рублей, умышленно сокрыл денежные средства организации, подлежащие перечислению в бюджетную систему Российской Федерации», — указано в telegram-канале следственного управления СК России по Курганской области.

Следователи установили, что фактически фирма вела строительную деятельность в Москве, однако юридический адрес общества был зарегистрирован в Курганской области. После того как налоговый орган выставил инкассовые поручения на списание более 17 миллионов рублей недоимки, руководитель компании, по данным следствия, организовал перевод свыше 29 миллионов рублей, полученных за выполненные работы и услуги, на счета подконтрольного ему предприятия. Эти средства, по мнению следствия, должны были пойти на погашение налоговой задолженности.

В управлении СК уточнили, что уголовное дело расследовалось первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления. Руководителю организации инкриминируют часть 2 статьи 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере. Санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, а также штраф и иные меры уголовного наказания. Теперь решение о виновности и мере ответственности будет принимать суд.