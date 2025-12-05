Курганские слухи: расплата за Гарри Поттера

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков дает сигналы мэрам округов, чтобы они быстрее решали социальные проблемы. В муниципалитетах мечтают о новых главах с опытом службы в зоне СВО, а мэр Кургана Антон Науменко вдохновляется чужой работой. Издатель нелегального «Гарри Поттера» гасит миллионные долги за нарушение авторских прав, а экс-глава МЧС Олег Рожков задолжал за квартиру. Об этом и многом другом в рубрике «Слухи».

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Вадим Шумков требует от муниципалитетов качественной работы

Жесткая критика Шумкова взбодрила мэров муниципалитетов

Недавний разнос администрации Шадринска губернатором Вадимом Шумковым стал очередным напоминанием для глав всех муниципалитетов, о том как нельзя работать. Далеко не во всех округах решены проблемы с соцобъектами, дорогами и благоустройством. Промедление может грозить руководителям и их подчиненным большими проблемами. «Шадринск стал настоящим полигоном для правительственных проверок. Показательная порка должна послужить настоящим уроком для чиновников, которые служат на благо своих жителей и региона. Губернатор проявляет большее терпение в отношении многих муниципальных и государственных служащих, но и оно может когда-то закончиться. Поэтому всем нужно активнее подчищать огрехи», — говорят слухачи.

От правительства ждут новых мэров-участников СВО

Кадровая политика с привлечением к власти ветеранов СВО, которая проводится правительством региона, находит большой отклик среди населения. «В некоторых округах, где жителей не совсем устраивают их главы, уже начали завидовать Щучьему. Многие хотели бы видеть у руля муниципалитетов руководителей с сильной хваткой как мэра Алексея Новоселова. Возможно, что программа „Сила V Героях“, созданная Шумковым, еще подарит региону мэров», — мечтают курганцы.

Антон Науменко пользуется опытом коллег из соседних регионов

Мэр Науменко ищет вдохновение у других

По слухам, после поездки на форум «Города России» в Екатеринбурге глава Кургана Антон Науменко вернулся очень вдохновленным. Поговаривают, что градоначальник подсмотрел у коллег много идей, которые теперь он хочет видеть и на своей территории. «Науменко посмотрел, как работают чиновники из Екатеринбурга, Тюмени и так далее. И его очень вдохновил опыт других городов. Теперь он задумал пересмотреть структуру в администрации Кургана. Вероятно, он будет добавлять и менять должности, вводить новые управления, да и в целом иначе смотреть на работу чиновника», — говорят сплетники.

Чиновница ушла из-за конфликта с главой округа,…

Поговаривают, что у ушедшей в отставку заместителя Притобольного Валентины Кононыхиной были напряженные отношения с врип мэра Павлом Санкиным. Болтуны утверждают, что из-за этого она и решила уйти на муниципальную службу в другой регион. «Санкин и Кононыхина не сработались. Некоторые считают, что они просто разошлись из-за разного видения будущего округа. Другие уверены, что дело в сложном характере обоих чиновников», — обсуждают слухачи.

Чиновница уволилась из-за разногласий с главой округа

...однако конфликт может оказаться еще глубже

Обсуждают, что причиной отставки Кононыхиной стал давний конфликт с мэром Санкиным. Все началось с тобой, что муж чиновницы подал в суд на администрацию Притобольного округа. «Затяжной конфликт сказался и на том, что Кононыхина не захотела оставаться в мэрии надолго. Из-за судебных разборок чиновница не хотела перегружать себя проблемами проблемного муниципалитета», — говорят сплетники.

Бывшего директора школы пригласили в мэрию

Бывшего директора Звериноголовской школы Александра Приходько, по слухам, позвали на работу в администрацию округа. «Приходько, говорят, предлагают возглавить отдел ГО и ЧО администрации округа. Он успел немного поработать руководителем школы в период капремонта здания. Но хватит ли у него знаний для такой ответственной должности. Ранее он работал учителем географии», — рассуждают в округе.

В школе шокировались камбэку экс-чиновницы Жимбаевой

Коллектив Звериноголовской школы шокировало появление экс-руководителя управления образования округа Камилы Жимбаевой в качестве директора. «После отставки из управления образования она пыталась устроиться в Прорывинскую школу директором, а в Звериноголовскую школу учителем. Тогда не получилось. А спустя три года пенсии она назначена директором, удивляются в коллективе. Учителя обеспокоены скандальным бэкграундом нового руководителя. Ранее учителя школы активно боролись за выплаты доплат и жаловались на чиновницу. Но говорят, что к работе Жимбаева приступила с большим желанием. Она нашла кандидатуру на место завхоза. Должность была вакантна больше полугода», — рассказывают сплетники.

Экс-чиновник правительства ушел на СВО

По слухам, один из бывших членов правительства региона решил отправиться в зону проведения специальной военной операции. «После ухода из госслужбы он какое-то время пытался вернуться в строй. Искал место для трудоустройства, но не получилось. Решил, что будет полезным на фронте», — болтают сплетники.

Экс-глава МЧС задолжал проценты за квартиру

У Олега Рожкова появились долги

Меж тем осужденный за коррупцию бывший глава регионального МЧС Олег Рожков продолжает отбиваться от претензий по собственным долгам. «Недавно суд обязал бывшего главу курганского МЧС выплатить проценты, набежавшие за кредит на квартиру, который не выплачивался, пока Рожков был в колонии. Таких долгов накопилось более 1,7 миллиона. Экс-спасатель попросил суд отсрочить платежи до разрешения другого спорного дела об имуществе — просьбу удовлетворили», — утверждают сплетники.

Экс-глава курганского МЧС Олег Рожков был в августе 2022 года был признан виновным в нарушениях при приемке роботизированных комплексов по гособоронзаказу для нужд ведомства. В итоге он получил пять лет за превышение полномочий, хотя никогда не признавал вину. На свободу Рожков вышел летом 2024 года и получил иск к возмещению ущерба на 56,4 млн рублей от прокуратуры. Суд обязал экс-главу вернуть деньги совместно с бизнесменом, делавшим роботов.

Издатель нелегального Поттера погасил около трети долга из 22 миллионов...

Осужденный за нарушение авторских прав при печати книг о Гарри Поттере курганец успешно гасит свою 22-миллионую компенсацию. «Житель Кургана, которого приговорили к возмещению огромной суммы за нелегальное тиражирование „Поттерианы“, выплатил уже почти треть компенсации правообладателям — более семи миллионов», — рассказывают сплетники.

Бизнесмен выплачивает миллионные долги

...и должен платить ежемесячно по миллиону

При этом разрешенная судом бизнесмену рассрочка сформировала ежемесячный платеж в размере одного миллиона рублей. «В отличие от различных коррупционеров, человек не прячется от наказания, а выплачивает средства. Хоть и не признал вину», — продолжают историю курганцы.

Депутату пришлось лечь в VIP-палату в больнице

Одному из курганских депутатов, который попал в больницу с приступом, пришлось лечь в VIP-палату. «Депутат попал в больницу с приступом, свое положение не афишировал. Операцию ему провел дежурный врач, положили в обычную палату. Об этом узнали чиновники администрации, и на следующий день в больнице поднялась шумиха. Пациента потребовали перевести в VIP-палату, хотя сам он не жаловался на общие условия и никуда не собирался», — рассказывают сплетники.

Парламент не будет платить вознаграждения

Курганская областная дума, по слухам, перестала выплачивать денежные вознаграждения гражданам, удостоенным благодарственными письмами. «Говорят, что награжденным благодарственными письмами облдумы жителям области больше не будут давать единоразовую денежную выплату. Это очень печально, ведь финансовое поощрение даже в сумму 50 тысяч рублей намного эффективнее, чем просто признание», — отмечают слухачи.

Владислав Московских раскритиковал чиновников мэрии

Прокурора возмутило бездействие мэрии по инвалидам по зрению

Слухачи поговаривают, что областного прокурора Владислава Московских возмутило отношение чиновников мэрии к проблемам плохо видящих горожан. На недавно прошедшем приеме инвалидов по зрению и их кураторов он наслушался историй о том, что в городе серость и мрак. Такая расцветка совсем не помогает инвалидам передвигаться — ступеньки не видны, запнуться можно о серую брусчатку или водоотливы. «Неужели дорожным службам не покрасить желтым бордюры и прочие элементы, как это делают с „зеброй“ на переходах или полусферами на проездах для авто? Плюс самокаты загромождают своими рядами проходы по тротуару. Городу Кургану пора научиться быть дружелюбными к тем, кто не совсем здоров, но хочет оставаться членом общества», — пересказывают впечатления от приема.

Аграриям некуда продавать зерно

В Курганской области, по слухам, аграрии беспокоятся за рынок сбыта зерна. «Говорят, элеваторы в регионе переполнены, а продавать зерно некуда. Спрос нет, цены низкие. Многие хватаются за голову, не знают, куда сдать зерно», — рассказывают пессимисты. Оптимисты уверены, что ситуация нормализуется, ведь подобная проблема возникала не раз. Главное, что урожай в этом году выдался хороший, успокаивают сплетники.

Собственник элитной жилплощади может лишиться 25 млн рублей

Владельцу квартиры в элитном доме, получившем большую сумму неустойки от застройщика за выявленные при сдаче жилья недостатки, придется вернуть деньги. «Квартира у него стоит 12,7 миллионов рублей, устранение недостатков обошлось примерно в 200 тысяч рублей. А он получил 25 миллионов за неустойку. Застройщик с этим не согласен и уверен, что сможет вернуть эти деньги», — рассказывают знакомые миллионера.

Молодого рабочего придавило плитой на стройплощадке

Погибший на стройке ЖК приехал на заработки из азиатской страны

По словам слухачей, 22-летний парень, который погиб из-за обрушения опалубки на стройке жилого комплекса являлся гражданином одной из азиатских стран. «Сейчас проверяют и как он был оформлен при трудоустройстве, если он работал без оформления договора, его родственники не получат никаких выплат по страховке», — сетуют сплетники.

Курганские бизнесмены создают личные бренды

Тренд создания личного бренда на запуске бизнеса в Кургане сменился обратным действием. Теперь предприниматели будучи уже успешными привлекают внимание к своей личности. «Развитием личных брендов занялись успешные предприниматели. Например, ресторатор и отельер Ирина Парышева стала больше рассказывать о себе», — говорят слухачи.

Курганцы не могут достать пригласительные на концерт древнейшего хора России

Курганцы возмущены, что пригласительные билеты на концерт объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой лавры (один из старейших в России) и Московской духовной академии невозможно достать. «Сообщалось, что концерт бесплатный и пригласительные можно получить у настоятелей храмов. Но ни в храмах, ни в филармонии билетов в глаза не видели. Оказалось, что концерт организован для детей, все билеты розданы. Можно было часть билетов выделить на подростков, а часть оставить тем, кто действительно желает послушать хор», — негодуют горожане.