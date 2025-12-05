В центре Кургана устанавливают первую электрозаправку. Фото
В центре Кургана появилось удобное место для зарядки электрокаров
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Кургане в районе Парка Победы установили первую в центре города станцию быстрой зарядки электромобилей. Новая электрозаправка расположена рядом с торговым центром на улице Косая. Корреспондент URA.RU зафиксировал как проходят работы по монтажу станции.
«Напольная электрозаправка появилась рядом с городским Парком Победы. Станцию вмонтировали прямо на проезжей части дороги», — сообщил журналист.
На электроколонке указано, что она изготовлена компанией E-prom, производство которой находится в Казани. Такие станции способны зарядить электроавтомобиль за 20-40 минут. Особенно это актуально зимой, когда батарея у электромашины быстро разряжается. До этой установки в Кургане существовала только одна официальная станция быстрой зарядки для электромобилей на улице Омской. Мощность новых зарядных станций варьируется от 22 до 60 кВт, при этом стоимость зарядки начинается от 18 рублей за киловатт.
Ранее URA.RU писало что из-за ограниченного количества зарядок многие владельцы электрокаров предпочитают заряжать машины дома или искать альтернативные варианты. Не смотря на эти сложности количество электроавтомобилей в Кургане растет.
Новая станция быстрой зарядки появилась в районе Парка Победы Кургана
Фото: Валерий Кузнецов
