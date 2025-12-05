В Кургане в районе Парка Победы установили первую в центре города станцию быстрой зарядки электромобилей. Новая электрозаправка расположена рядом с торговым центром на улице Косая. Корреспондент URA.RU зафиксировал как проходят работы по монтажу станции.

На электроколонке указано, что она изготовлена компанией E-prom, производство которой находится в Казани. Такие станции способны зарядить электроавтомобиль за 20-40 минут. Особенно это актуально зимой, когда батарея у электромашины быстро разряжается. До этой установки в Кургане существовала только одна официальная станция быстрой зарядки для электромобилей на улице Омской. Мощность новых зарядных станций варьируется от 22 до 60 кВт, при этом стоимость зарядки начинается от 18 рублей за киловатт.