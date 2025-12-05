Одна дома, вторая в СИЗО: как разошлись пути курганских сестер Камшиловых, обвиняемых в автоподставах

Елена Камшилова (слева) вновь угодила в курганское СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане суд снова отправил в СИЗО одну из сестер Камшиловых, которых следствие считает автоподставщицами. Елене Камшиловой ужесточили меру пресечения из-за нарушений условия содержания под домашним арестом. Чем известны Марина и Елена и ее сестра Марина Камшиловы, и на какой стадии находится их уголовное дело, которое длится уже больше года — в материале URA.RU.

Уголовное дело сестер Камшиловых

В конце ноября 2024 года в Кургане сотрудники полиции задержали сестер Елену и Марину Камшиловых, а также нескольких их предполагаемых сообщников. В городе быстро распространилась информация о том, что задержанных подозревают в организации серии так называемых автоподстав. В официальных сообщениях правоохранительных органов указывалось, что речь идет о мошенничестве в сфере автострахования и инсценировке дорожно-транспортных происшествий с целью получения страховых выплат. По данным следствия, преступные действия носили организованный характер и совершались группой лиц.

Первые эпизоды и ущерб

Следствие заявило, что количество эпизодов, связанных с инсценированными ДТП, исчисляется несколькими десятками, а совокупный ущерб достигает сотен тысяч рублей. Один из ключевых эпизодов, фигурирующий в материалах дела, относится к ноябрю 2024 года. Тогда, по версии следствия, произошло фиктивное ДТП с участием автомобиля 28-летнего жителя Кургана и машины, которой управляли предполагаемые участники группы. Под предлогом компенсации причиненного ущерба у потерпевшего, как утверждается, было незаконно получено 50 тысяч рублей.

Избрание меры пресечения

28 ноября 2024 года суд рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении задержанных. Троим фигурантам было назначено содержание под домашним арестом. Основные обвиняемые, сестры Камшиловы, были заключены под стражу. При этом сами они отрицали свою причастность к вменяемым деяниям и настаивали на избрании более мягкой меры — домашнего ареста. Суд, однако, оставил их под стражей, направив для содержания в следственный изолятор города Шадринска.

Новые уголовные дела и обыски

С декабря 2024 года по январь 2025 года в отношении предполагаемых участников группы были возбуждены дополнительные уголовные дела по статье о мошенничестве. В ходе оперативных мероприятий и следственных действий прошли обыски, в результате которых правоохранительные органы изъяли свыше 20 автомобилей, банковские карты, мобильные телефоны и офисную технику.

Следствие заявляло, что предполагаемая преступная группа использовала в том числе учебные автомобили и намеренно создавала сложные дорожные ситуации на улицах с односторонним движением. Это, по версии правоохранителей, позволяло организовывать подложные аварии на регулярной основе и систематически получать незаконные страховые выплаты.

Работа следствия и признания

К январю 2025 года расследование значительно продвинулось. Проводился активный сбор доказательственной базы, назначались и выполнялись различные экспертизы, анализировалась изъятая техника и документация. Объем материалов дела к этому моменту достиг нескольких десятков томов.

Часть фигурантов уголовного дела признала вину и начала сотрудничать со следствием, в том числе частично возмещая ущерб страховым компаниям. При этом сестры Камшиловы продолжали настаивать на своей невиновности.

Многократное продление ареста

В марте 2025 года суд продлил срок содержания Елены и Марины Камшиловых под стражей до 19 мая 2025 года. Впоследствии мера пресечения вновь была продлена — до августа 2025 года. К этому времени, по данным следствия, сестрам вменялось уже 36 эпизодов мошенничества и покушений на мошенничество. Всего было возбуждено 39 уголовных дел, связанных с деятельностью группы.

В августе 2025 года арест в отношении сестер Камшиловых был продлен еще раз. Следствие продолжало расширять круг подозреваемых и исследуемых эпизодов. Проводилось большое количество допросов и экспертиз. По информации полиции, в рамках расследования под стражу были помещены еще несколько человек, и общее количество подозреваемых по делу достигло 11.

Смягчение меры пресечения

В сентябре 2025 года Курганский областной суд удовлетворил ходатайство о смягчении меры пресечения для Елены и Марины Камшиловых. Их освободили из следственного изолятора, заменив содержание под стражей на домашний арест. Осенью фигуранты дела приступили к ознакомлению с обвинительным заключением и материалами уголовного дела. После завершения этой процедуры документы планировалось передать в суд для рассмотрения по существу.

Группа обвиняемых и выделение дел

Во время одного из судебных заседаний по вопросу продления меры пресечения представители следствия сообщили, что по основному уголовному делу проходят шесть человек, включая сестер Камшиловых. Материалы в отношении еще троих фигурантов были выделены в отдельное производство в связи с заключением ими досудебных соглашений о сотрудничестве.

Нарушение домашнего ареста и повторное заключение под стражу

Первая пятница декабря 2025 года стала для Елены Камшиловой последним днем на свободе. В Кургане ее остановили сотрудники ГИБДД, когда она управляла чужим автомобилем и не имела при себе полного комплекта необходимых документов на транспортное средство.

В ходе проверки перемещений автомобиля правоохранители установили, что женщина регулярно выезжала в госпиталь для ветеранов и посещала иные места, не предусмотренные условиями домашнего ареста.

Следствие обратилось в суд с ходатайством о признании факта нарушения Еленой Камшиловой установленного судом режима и о возвращении ее в следственный изолятор. Обвиняемая настаивала, что выезжала на лечение в дневной стационар и нуждалась в медицинской помощи, подчеркивая, что не пыталась скрыться и действовала из-за угрозы своему здоровью.