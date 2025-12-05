Елена Камшилова, находясь под домашним арестом, ездила в больницу на лечение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Обвиняемая в автоподставах Елена Камшилова повторно отправлена в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста. Такое решение принял Курганский городской суд 5 декабря по ходатайству следствия, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Под стражу Камшилова заключена до 19 января.

В Курганский городской суд поступило ходатайство от следствия об изменении меры пресечения Елене Камшиловой, обвиняемой в махинациях с автострахованием, с домашнего ареста на заключение под стражу. «Камшилова не находилась по месту определения меры пресечения в виде домашнего ареста 15,22,29 ноября, 1,2,3 и 4 декабря. Кроме того, в указанный период времени Камшилова управляла автомобилем Mitsubishi, не имея при себе соответствующих документов о полисе страхования ОСАГО. 5 декабря Камшилова была задержана сотрудниками ГАИ и привлечена к административной ответственности», — указано в ходатайстве следствия.

В суде Елена Камшилова пояснила, что ездила в госпиталь на лечение зрения на дневной стационар. Она не считает, что нарушила условия домашнего ареста. О своих передвижениях она сообщала инспектору УИН, инспектор, по ее словам, ставила отметку. С представлением следователя она не согласна. Однако инспектор уточнила, что отмечает лишь присутствие дома. Можно вызвать скорую, но самой ездить в больницу нельзя. Камшилова через адвоката должна была известить следователя о назначении лечения. Защитник признал, что он не предупредил следователя о поездках подзащитной в больницу.

Сестры Камшиловы были задержаны в ноябре 2024 года вместе с группой человек. Следствие обвинило задержанных в групповых мошенничествах и махинациях в сфере автострахования. По версии силовиков, сестры и их единомышленники создавали на дорогах города и области аварийные ситуации, вынуждая нарушать ПДД других участников движения. После этого со страховых компаний и виновников аварий взыскивались денежные компенсации. Сестры свою вину не признавали и угодили в СИЗО. В ходе следствия были возбуждены более 30 уголовных дел. В деле появилось около 32 томов и 11 подозреваемых. Несколько человек находились под арестом.

В сентябре Камшиловых выпустили из СИЗО под домашний арест. Осенью предварительное следствие завершилось, фигурантов стали знакомить с уголовным делом. Следствию пришлось продлить сроки до середины января, Камшиловым продлили домашний арест.