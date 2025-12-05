Выходные в Курганской области пройдут с осадками в виде снега с дождем

К концу выходных в Кургане и Шадринске заметно похолодает Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане и Шадринске выходные 6–7 декабря пройдут с осадками в виде мокрого снега и дождя, при этом к вечеру воскресенья в обоих городах ожидается заметное похолодание. Об этом говорится в прогнозе сервиса погоды Gismeteo, опубликованном 5 декабря. По данным синоптиков, особенно неустойчивой будет погода в воскресенье, когда на фоне осадков начнется понижение температуры.

«Температура воздуха: суббота — от 0 °C до –1 °C, воскресенье — от –2 °C до –5 °C. Ветер: суббота — юго-восточный (2–3 м/с, порывы до 5–7 м/с ), воскресенье — юго-восточный (1–3 м/с, порывы до 4–7 м/с ). Осадки в жидком эквиваленте в воскресенье: 0,1–1,7 мм», — данные сервиса погоды Gismeteo для Шадринска.

В Шадринске суббота, 6 декабря, пройдет под облачным небом без существенных осадков. Ночью и утром столбики термометров опустятся до –1 °C, днем ожидается около 0 °C, к вечеру температура вернется к –1 °C. Ветер сохранится юго-западный, умеренный, 2–6 м/с с порывами до 7 м/с. В воскресенье, 7 декабря, в городе прогнозируются осадки в виде снега с дождем: ночью ожидается около –2 °C, утром — до –1 °C, а к вечеру температура снизится до –7 °C. В течение суток в жидком эквиваленте может выпасть 0,2 мм осадков ночью, 1,2 мм утром, 0,6 мм днем и до 1,6 мм вечером.

