Экс-главе курганского округа Пигачеву грозит увольнение по статье

Власти Курганской области инициировали пересмотр оснований увольнения бывшего главы Макушинского округа Василия Пигачева. Материалы проверки расходования средств местного бюджета направят в прокуратуру и правоохранительные органы, после чего областное правительство намерено пересмотреть формулировку его отставки на «увольнение в связи с утратой доверия». Об этом говорится в сообщении правительства Курганской области, опубликованном в его telegram-канале.

«По материалам, переданным руководством области в прокуратуру и правоохранительные органы по итогам проверки в отношении бывшего главы Макушинского округа, будет поставлен вопрос о пересмотре основания для увольнения с должности главы Макушинского округа на увольнение в связи с утратой доверия. Это позволит принять дальнейшие меры в соответствии с законодательством», — сообщает правительство Курганской области в своем telegram-канале.

Василий Пигачев покинул пост главы Макушинского округа в 2025 году. Ранее источники URA.RU в политических кругах сообщали, что к нему возникли вопросы из-за роста задолженности округа перед поставщиками угля, услуг ЖКХ и исполнительными органами. По данным собеседников агентства, объем долгов увеличился с примерно 40 до более чем 100 миллионов рублей, при этом часть обязательств перешла в разряд исполнительных производств.

