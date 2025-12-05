В Кургане обвиняемую в автоподствах Камшилову сотрудники ГАИ поймали за рулем

Сотрудники ГАИ остановили Елену Камшилову, которая находится под домашним арестом Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Кургане сотрудники ГАИ поймали за рулем обвиняемую в махинациях с автострахованием Елену Камшилову, которая находится под домашним арестом. При ней не оказалось документов о полисе страхования ОСАГО, сообщает корреспондент URA.RU.

«5 декабря Елена Камшилова была задержана сотрудниками ГАИ. Она управляла автомобилем Mitsubishi, который ей не принадлежит, не имея при себе соответствующих документов о полисе страхования. Привлечена к административной ответственности», — передает корреспондент URA.RU.

В связи с нарушением домашнего ареста следствие ходатайствовало о изменении Камшиловой меры пресечения на заключение под стражу. В настоящее время ходатайство рассматривает суд. Елена в суде объяснила, что ездила в госпиталь на лечение. Автомобиль ей предоставили знакомые для поездок к врачам.

