В Кургане обвиняемую в автоподствах Камшилову сотрудники ГАИ поймали за рулем

05 декабря 2025 в 14:24
Сотрудники ГАИ остановили Елену Камшилову, которая находится под домашним арестом

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Кургане сотрудники ГАИ поймали за рулем обвиняемую в махинациях с автострахованием Елену Камшилову, которая находится под домашним арестом. При ней не оказалось документов о полисе страхования ОСАГО, сообщает корреспондент URA.RU.

«5 декабря Елена Камшилова была задержана сотрудниками ГАИ. Она управляла автомобилем Mitsubishi, который ей не принадлежит, не имея при себе соответствующих документов о полисе страхования. Привлечена к административной ответственности», — передает корреспондент URA.RU.

В связи с нарушением домашнего ареста следствие ходатайствовало о изменении Камшиловой меры пресечения на заключение под стражу. В настоящее время ходатайство рассматривает суд. Елена в суде объяснила, что ездила в госпиталь на лечение. Автомобиль ей предоставили знакомые для поездок к врачам. 

Елена и ее сестра Марина Камшиловы проходят по уголовному делу о мошенничестве и организации автоподстав: по версии следствия, они могли руководить группой, инсценировавшей ДТП ради страховых выплат, всего зафиксировано не менее 37 эпизодов. Сестер задержали в ноябре 2024 года, затем перевели под домашний арест, который суд несколько раз продлевал, чтобы они и адвокаты смогли ознакомиться с 32 томами материалов дела; расследование продлено до 19 января 2026 года.

Комментарии (1)
  • Товарищ
    05 декабря 2025 14:53
    Ахахахахахахах! Вот так работает наша надзорная система!!!)))))Если бы гайцы не отработали, она бы ещё дел натворила)))Кстати наверно уже и натворила. За что контролирующие лица там деньги получают?
