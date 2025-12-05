В России предложили конфисковать автомобили за первое пьяное вождение

Уличенные в пьяном вождении не смогут продать или приобрести авто два года, указано в материале Фото: Илья Московец © URA.RU

В России предложили конфисковать автомобиль и запретить его регистрацию за первое пьяное вождение. Именно с такой инициативой выступило Законодательное собрание Вологодской области.

«В КоАП предполагается поправить статью 12.8 „Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения“. Если в действующей редакции она предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет, то в новой может появиться еще один пункт: конфискация транспортного средства», — указано в документе. Его приводит «Парламентская газета».

Отмечается, что существует перечень причин, из-за чего может поступить отказ в регистрации автомобиля. Власти Вологодской области предложили добавить в него административную ответственность за вождение в нетрезвом виде.

