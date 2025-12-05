Логотип РИА URA.RU
В России предложили конфисковать автомобили за первое пьяное вождение

Заскобрание Волгограда поддержало конфискацию авто за первое пьяное вождение
05 декабря 2025 в 13:23
Уличенные в пьяном вождении не смогут продать или приобрести авто два года, указано в материале

Фото: Илья Московец © URA.RU

В России предложили конфисковать автомобиль и запретить его регистрацию за первое пьяное вождение. Именно с такой инициативой выступило Законодательное собрание Вологодской области.

«В КоАП предполагается поправить статью 12.8 „Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения“. Если в действующей редакции она предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет, то в новой может появиться еще один пункт: конфискация транспортного средства», — указано в документе. Его приводит «Парламентская газета».

Отмечается, что существует перечень причин, из-за чего может поступить отказ в регистрации автомобиля. Власти Вологодской области предложили добавить в него административную ответственность за вождение в нетрезвом виде.

Предлагается установить срок действия указанных ограничений на один год, отсчитываемый «со дня окончания периода, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию». В связи со статьей 4.6 КоАП этот период также составляет один год. Таким образом, лица, уличенные во вождении в состоянии опьянения, фактически окажутся лишены возможности продать или приобрести автомобиль в суммарный срок до двух лет.

