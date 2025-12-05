ФАС вынесла предупреждения трем аэропортам
Предупреждения вынесены за отдельную плату, указано в сообщении
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила предостережения крупнейшим операторам аэропортов Сочи, Калининграда и Екатеринбурга в связи с практикой взимания дополнительной платы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«АО „Международный аэропорт Сочи“, АО „Аэропорт Храброво“ и АО „Аэропорт Кольцово“ взимали с авиакомпаний отдельную плату за использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров», — указано в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте службы.
Указано, что оплата за обслуживание пассажиров в аэропортах устанавливается государственными органами. Затраты на проведение регистрации пассажиров включаются в состав базового тарифа на оказание услуг по обслуживанию пассажиров.
