Экс-замминистра обороны Иванов не понимает сути иска об изъятии его имущества

«Мне непонятно, какие именно вопросы истец имеет ко мне, мне непонятно, как квалифицировать этот иск. Я не юрист и нахожусь под стражей и не хочу упустить важные обстоятельства», — цитирует РИА Новости Иванова. По его словам, он впервые участвует в рассмотрении дела, а иск, который касается имущества и других людей, очень большой. Он попросил суд объяснить ему, по какому имуществу в отношении других лиц его просят пояснить позицию. Также он выразил непонимание того, за какой период от него ждут пояснений. «За все годы или только по спорным ситуациям», — задался вопросом бывший замминистра.