Экс-замминистра обороны Иванов не понимает сути иска об изъятии его имущества
Тимур Иванов находится в СИЗО уже больше года
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Бывший замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов заявил, что не понимает сути иска Генпрокуратуры об изъятии имущества, а также не имеет доступа к документации. Об этом сообщили журналисты.
«Мне непонятно, какие именно вопросы истец имеет ко мне, мне непонятно, как квалифицировать этот иск. Я не юрист и нахожусь под стражей и не хочу упустить важные обстоятельства», — цитирует РИА Новости Иванова. По его словам, он впервые участвует в рассмотрении дела, а иск, который касается имущества и других людей, очень большой. Он попросил суд объяснить ему, по какому имуществу в отношении других лиц его просят пояснить позицию. Также он выразил непонимание того, за какой период от него ждут пояснений. «За все годы или только по спорным ситуациям», — задался вопросом бывший замминистра.
Иванов обвиняется в получении взятки на сумму 1,185 млрд рублей и хищениях при закупке паромов для Керченской переправы. Иванов был арестован 24 апреля прошлого года по делу о коррупции, вместе с ним задержаны бизнесмены Александр Фомин и Сергей Бородин, а также бывший подчиненный Антон Филатов.
Материал из сюжета:Уголовные дела в Минобороны России
