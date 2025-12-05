Резолюция ООН по украинским детям ложь и лицемерие — МИД РФ

МИД России обвинил Киев в лицемерии по вопросу о детях Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

МИД России подверг резкой критике резолюцию Генассамблеи ООН по украинским детям, назвав документ лживым и лицемерным. Об этом говорится в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Документ, подготовленный киевским режимом... насквозь пропитан ложью и лицемерием, переворачивает реальное положение дел с ног на голову», — заявили на официальном сайте МИД РФ. В заявлении подчеркивается, что обвинения в адрес России не имеют под собой доказательств и носят характер инсинуаций. Дипломаты также указали на полное игнорирование в резолюции судьбы тысяч украинских детей, вывезенных в страны Европы.

Российская сторона расценила этот документ как часть информационной войны, направленной на дискредитацию страны. Ранее против резолюции проголосовали Россия и еще 11 государств.

