Резолюция ООН по украинским детям ложь и лицемерие — МИД РФ
МИД России обвинил Киев в лицемерии по вопросу о детях
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
МИД России подверг резкой критике резолюцию Генассамблеи ООН по украинским детям, назвав документ лживым и лицемерным. Об этом говорится в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.
«Документ, подготовленный киевским режимом... насквозь пропитан ложью и лицемерием, переворачивает реальное положение дел с ног на голову», — заявили на официальном сайте МИД РФ. В заявлении подчеркивается, что обвинения в адрес России не имеют под собой доказательств и носят характер инсинуаций. Дипломаты также указали на полное игнорирование в резолюции судьбы тысяч украинских детей, вывезенных в страны Европы.
Российская сторона расценила этот документ как часть информационной войны, направленной на дискредитацию страны. Ранее против резолюции проголосовали Россия и еще 11 государств.
Резолюция Генассамблеи ООН по украинским детям была принята при поддержке 91 делегации, при 57 воздержавшихся и 12 проголосовавших против, включая Россию. В МИД и постпредстве РФ при ООН ранее указывали, что документ носит рекомендательный характер, продвигает тезис о «депортации» детей и не упоминает тысячи украинских несовершеннолетних в Европе, а Мария Захарова называла сообщения о похищениях фейком и заявляла о содействии России в воссоединении детей с родственниками.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.