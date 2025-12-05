Защитник дома и семьи: традиции и запреты Митрофанова дня 6 декабря

Приметы и традиции на Митрофанов день 6 декабря Фото: Александр Елизаров © URA.RU

6 декабря православные вспоминают святителя Митрофана Воронежского — одного из самых почитаемых русских архиереев эпохи Петра I. В народном календаре этот день стал рубежом зимы и временем тихого семейного праздника. Люди старались ввести порядок в доме, помогали нуждающимся и наблюдали за погодой: по каждому снегопаду, ветру и инею судили, каким будет лето. О традициях и приметах на 6 декабря 2025 — в материале URA.RU.

Что за праздник: Митрофанов день

Память святителя Митрофана отмечают ежегодно 6 декабря. Будущий святитель родился в 1623 году и до 40 лет жил обычной жизнью — был женат, воспитывал сына. Но после смерти супруги принял решение посвятить себя служению Богу и поступил в монастырь, где принял имя Митрофан.

Богословские таланты и мудрость быстро выделили его среди братии: сначала он стал настоятелем обители, а затем — первым епископом Воронежским. Работа в новой епархии совпала с масштабными преобразованиями Петра I. Воронеж тогда был центром строительства молодого русского флота, и епископ активно поддерживал императора, разъясняя жителям значение морских реформ и помогая государству делами: на его средства создавались храмы, оказывалась помощь беднякам, а также строились корабли.



Известен случай, когда он отказался войти в царский дворец, увидев в нем языческие статуи — Петр I был потрясен и распорядился убрать идолов. Даже сам государь пришел на его похороны в 1703 году и нес гроб, назвав Митрофана «святым старцем».

Чудеса у его могилы начали происходить вскоре после кончины, а в XIX веке он был официально причислен к лику святых. Народная память сохранила святителя как покровителя дома, мира в семье и удачи в хозяйстве. Поэтому 6 декабря воспринимается не только как церковный день, но и как дата, которая «охраняет» благополучие каждого двора.

Традиции 6 декабря

Митрофанов день приходится на Рождественский пост, поэтому гулянья устраивали спокойные и благочестивые. Главным событием деревенского праздника были первые зимние катания. К этому времени снег уже лежал сугробами, так что крестьяне запрягали самых резвых лошадей и всей деревней проверяли «санный путь». Удачный выезд считался хорошей приметой — значит, и зима будет ровной, и хозяйственные дела пойдут гладко.



Хозяйки с самого утра занимались выпечкой: готовили постные пироги с капустой, грибами или ягодами, варили сбитень и квас. Любого гостя, зашедшего в дом, обязательно угощали: щедрость в этот день называли приманкой для богатства. «На Митрофана поделишься — сторицей вернется» — говорили в народе.

Особым считалось внимание к тем, кому в жизни тяжелее: старикам, больным, сиротам. Помощь ближнему напоминала добро святителя и, по поверьям, защищала дом от невзгод на весь грядущий год. Некоторые семьи вечером читали молитву, обходя жилище с иконой Митрофана — как оберег от злых сил и болезней.

Помимо этого день связывали с началом подготовки к Рождеству. Женщины приводили в порядок кладовые, мужчины чинили сани, проверяли запасы на зиму. Все делалось в тишине и мире: считалось, что в этот день нельзя нарушать покой — иначе и год будет беспокойным.

Что можно делать 6 декабря



Главный смысл дня — душевное спокойствие и добрые поступки. Поэтому:

разрешалось приглашать гостей, устраивать уютные семейные встречи;

полезно было заниматься домашним хозяйством — наводить чистоту, убирать лишнее, ремонтировать сани, хлев, изгородь;

приветствовались милостыня, благотворительность, любые дела во благо других;

девушки могли гадать на женихов, но очень скромно и без лишнего шума.

Среди особых традиций была проверка дома на «счастливый уклад». Если в этот день домочадцы ладили между собой, год обещал быть мирным. Поэтому многие старались избегать даже мелких упреков и говорили только добрые слова.

Что нельзя делать 6 декабря

Запреты Митрофанова дня касались прежде всего речи и поведения. Считалось, что напряжение и злые эмоции в такой день отпугивают удачу.



Нельзя было ругаться, сквернословить, сплетничать и провоцировать ссоры — иначе дом наполнится бедами. Запрещали слишком шумные забавы: громкий смех «радует нечистую силу», а она, в свою очередь, начинает вмешиваться в судьбу семьи. Существовали в народе и более бытовые запреты:

нельзя надевать новую или неудобную обувь — к трудностям в дороге, спорам и суете;

нельзя ходить непричесанным — путаница в волосах принесет путаницу в жизни;

нельзя завидовать и радоваться чужой неудаче — все вернется вдвойне;

не стоит начинать крупные дела и стройку — день не любит необдуманных начинаний.

Любые проявления злобы, даже случайные, считались призывом для беды. Поэтому в народе говорили: «Митрофан мир любит — миром и живи».

Приметы на погоду 6 декабря

Митрофанов день — один из самых «погодных» в календаре. По нему определяли характер зимы и даже прогноз на лето. Если 6 декабря шел мокрый снег и дул северный ветер — ждали холодный и затяжной июнь. А если небо было ясным и ветра почти не чувствовалось — лето обещало быть теплым и солнечным.

Особенно внимательно следили за мелкими природными нюансами:

иней на деревьях — к суровым морозам;

плотные облака и частый снег — к снежной зиме вплоть до весны;

яркое зимнее солнце — к скорой оттепели;

ветер с запада — к обильным снегопадам;

воробьи громко чирикают — скоро потепление.