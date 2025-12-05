Российские военные столкнулись с батальоном бомжей ВСУ

Бездомные служили в 81-й аэромобильной бригаде и были снабжены лопатами и автоматами (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские военные в районе Северска в ДНР столкнулись с подразделением Вооруженных сил Украины, сформированным из бездомных людей. Они были снабжены саперными лопатами и автоматами, сообщили в соцсетях.

«Бездомные служили в 81-й аэромобильной бригаде и вместо беспилотников были оснащены лопатами и автоматами», — пишет telegram-канал Mash. Принудительная мобилизация бездомных, как пишет канал, началась в начале 2025 года. Продовольственное обеспечение, как утверждается, было организовано лишь в первые дни, после чего военнослужащие были фактически оставлены без снабжения. Из-за нехватки воды и продуктов им приходилось обращаться за помощью к другим украинским подразделениям в тылу.

Как уточняет канал, по позициям этого подразделения неоднократно наносились удары украинской артиллерией, а также применялись беспилотники. В живых осталась только половина, а остальные, как уточняется, сдались ВС РФ.

