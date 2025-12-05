Моди огласил заслуги Путина в отношениях между РФ и Индией

Моди отметил, что Россия и Индия сейчас выходят на новый уровень сотрудничества Фото: пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин 25 лет назад назад заложил основу стратегического партнерства РФ и Индии. Об этом сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди на пресс-конференции.

«Путин 25 лет назад заложил основу стратегического партнерства России и Индии», — сказал Моди на пресс-конференции, трансляция которой ведется в пресс-службе Кремля. Также премьер-министр отметил, что русско-индийские отношения основаны на взаимном уважении и доверии, а страны всегда поддерживали друг друга. В своей речи Моди поблагодарил Путина за неустанную приверженность работе с Индией. Индийский премьер также добавил, что сейчас Россия и Индия укрепляют сотрудничество до нового уровня.