Моди огласил заслуги Путина в отношениях между РФ и Индией
Моди отметил, что Россия и Индия сейчас выходят на новый уровень сотрудничества
Президент Владимир Путин 25 лет назад назад заложил основу стратегического партнерства РФ и Индии. Об этом сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди на пресс-конференции.
«Путин 25 лет назад заложил основу стратегического партнерства России и Индии», — сказал Моди на пресс-конференции, трансляция которой ведется в пресс-службе Кремля. Также премьер-министр отметил, что русско-индийские отношения основаны на взаимном уважении и доверии, а страны всегда поддерживали друг друга. В своей речи Моди поблагодарил Путина за неустанную приверженность работе с Индией. Индийский премьер также добавил, что сейчас Россия и Индия укрепляют сотрудничество до нового уровня.
Ранее Моди назвал президента РФ Владимира Путина своим истинным другом. Сделал он это во время их личной встречи. Он отметил, что мир переживает много перемен. И Россия совместно с Индией поддерживает позиции и усилия для скорейшего установления мира.
