США напомнили Европе о ее ответственности

В США решили, что Европа должна сама отвечать за свою безопасность

В США опубликовали обновленную Стратегию национальной безопасности США, в которой Вашингтон прямо указал на необходимость для европейских союзников взять на себя основную ответственность за безопасность на континенте. Документ определяет приоритеты внешней и оборонной политики страны на ближайшие годы.

«Распределение и перекладывание бремени — Дни, когда Соединенные Штаты, словно „Атлас“, поддерживали весь мировой порядок, прошли. Среди наших многочисленных союзников и партнеров десятки богатых, развитых стран, которые должны взять на себя основную ответственность за свои регионы и внести гораздо больший вклад в нашу коллективную оборону», — говорится в обнародованном документе. Его опубликовал Белый дом.

Там же отмечается, что продолжая линию, заложенную президентом США Дональдом Трампом, в рамках которой союзники призываются брать на себя основную ответственность за безопасность в своих регионах, Штаты формируют «сеть распределения бремени». При этом американское правительство будет выполнять координирующую и поддерживающую роль.

