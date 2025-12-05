Логотип РИА URA.RU
США напомнили Европе о ее ответственности

Нацстратегия США: Европа должна сама отвечать за свою безопасность
05 декабря 2025 в 14:17
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В США опубликовали обновленную Стратегию национальной безопасности США, в которой Вашингтон прямо указал на необходимость для европейских союзников взять на себя основную ответственность за безопасность на континенте. Документ определяет приоритеты внешней и оборонной политики страны на ближайшие годы.

«Распределение и перекладывание бремени — Дни, когда Соединенные Штаты, словно „Атлас“, поддерживали весь мировой порядок, прошли. Среди наших многочисленных союзников и партнеров десятки богатых, развитых стран, которые должны взять на себя основную ответственность за свои регионы и внести гораздо больший вклад в нашу коллективную оборону», — говорится в обнародованном документе. Его опубликовал Белый дом.

Там же отмечается, что продолжая линию, заложенную президентом США Дональдом Трампом, в рамках которой союзники призываются брать на себя основную ответственность за безопасность в своих регионах, Штаты формируют «сеть распределения бремени». При этом американское правительство будет выполнять координирующую и поддерживающую роль.

При этом не допускается доминирование «враждебной державы». В документе указано, что такой подход обеспечивает более справедливое распределение нагрузки «и то, что все подобные усилия будут опираться на более широкую легитимность». 

