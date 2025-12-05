В Роспотребнадзоре высказались о проверке прибывающих из Чехии россиян на гепатит
По данным Роспотребнадзора, ранее официально сообщалось только о том, что риски ввоза гепатита А из Чехии минимальны
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Информация о том, что в Роспотребнадзор начал тестировать россиян на наличие гепатита по прибытии из Чехии, оказалась фейком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Эти сведения не подтверждаются официальными сообщениями ведомства», — говорится в сообщении. Ведомство отметило, что ранее был опубликован пресс-релиз, где шла речь об эпидемиологической ситуации в Чехии по гепатиту А, о разработке учеными РПН новых быстрых тестов. А таке о том, что риски завоза вируса гепатита из этой страны минимальны. Также подчеркивается, что ситуация находится на контроле ведомства.
Ранее Роспотребнадзор уже опровергал сообщения о «новом необычном вирусе», якобы распространяющемся в России, указывая, что выявили лишь сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Ведомство подчеркивало, что в рамках мониторинга не зарегистрированы новые нетипичные патогены, а ситуация отслеживается с помощью геномного эпиднадзора.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.