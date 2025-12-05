«До 500 тысяч рублей»: в минприроды рассказали, как пермякам не получить штраф за новогоднее дерево
При нанесении ущерба в размере более 5 тысяч рублей нарушители могут быть привлечены уже к уголовной ответственности
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
С 17 декабря 2025 года на территории Пермского края будет проводиться специальное профилактическое мероприятие «Новогодняя ель». Его основная задача — пресечь незаконные вырубки елей и иных хвойных деревьев в предновогодний период.
«В рамках акции предусмотрены патрулирование лесных массивов, а также совместные дежурства с сотрудниками Госавтоинспекции. За незаконную рубку елей и других хвойных пород предусмотрена административная ответственность. Размер штрафов составляет: для граждан — от 3 до 4 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей», — сообщает минприроды Пермского края в telegram-канале.
В случае, если правонарушение совершается с использованием автотранспорта или иной техники, санкции ужесточаются и составляют: для граждан — от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей. При нанесении ущерба в размере более 5 тысяч рублей нарушители могут быть привлечены уже к уголовной ответственности.
Тем, кто планирует заготовить новогоднюю ель самостоятельно и законным способом, рекомендуется обратиться в ближайшее лесничество для заключения договора купли-продажи лесных насаждений. Специалисты лесничества разъяснят порядок оформления необходимых документов и правила заготовки ели к Новому году, резюмировали в ведомстве.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!