«До 500 тысяч рублей»: в минприроды рассказали, как пермякам не получить штраф за новогоднее дерево

С 17 декабря 2025 года на территории Пермского края будет проводиться специальное профилактическое мероприятие «Новогодняя ель». Его основная задача — пресечь незаконные вырубки елей и иных хвойных деревьев в предновогодний период.

«В рамках акции предусмотрены патрулирование лесных массивов, а также совместные дежурства с сотрудниками Госавтоинспекции. За незаконную рубку елей и других хвойных пород предусмотрена административная ответственность. Размер штрафов составляет: для граждан — от 3 до 4 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей», — сообщает минприроды Пермского края в telegram-канале.

В случае, если правонарушение совершается с использованием автотранспорта или иной техники, санкции ужесточаются и составляют: для граждан — от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей. При нанесении ущерба в размере более 5 тысяч рублей нарушители могут быть привлечены уже к уголовной ответственности.

