Пермяки рассказали, где хотят провести новогодние каникулы

Более трети жителей Перми рассказали, что в новогодние праздники планируют поездку на зимний курорт. Это выяснили аналитики Группы Ренессанс Страхование и сервиса Ozon, опросившие более 1,2 тысяч россиян старше 18 лет из крупных городов России.

«Треть жителей Перми желают поездку на популярный горнолыжный курорт, тогда как четверть не рассматривает такую возможность. Еще 36% не определились с планами, но рассматривают вариант зимнего отдыха в горах. Среди тех, кто желает посетить курорт, 30% рассчитывают потратить от 50 до 100 тысяч рублей на человека за отдых, 18% — до 50 тысяч рублей на человека, 26% — от 100 до 150 тысяч рублей, 12% — от 150 до 200 тысяч рублей, а 10% рассчитывают на сумму от 200 тысяч рублей и более», — говорится в исследовании аналитиков.