Тюменцы могут встретить Новый год над Андаманским морем

У тюменцев есть широкий выбор рейсов на 31 декабря Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Грядущий Новый год тюменцы могут отметить и в других городах России или за границей, улетев туда накануне 31 декабря или в день праздника, до боя курантов. URA.RU составило подборку прямых рейсов, которые вылетят из города 27-31 декабря, согласно расписанию на сайте аэропорта Рощино.

Путешествия по России

В соседний Екатеринбург тюменцы смогут вылететь 27 декабря в 09:25. В этот же день есть рейс в Минводы, в 17:10 (а еще 28 декабря в 06:40).

В Казань удастся полететь 28 декабря в 13:50, в Ноябрьск — в 07:50. В Махачкалу — 29 декабря в 15:50, в Самару — в 20:25. 30 декабря в 05:05 — в Сочи, в 06:05 — в Уфу.

Продолжение после рекламы

31 декабря в 08:30 можно отправиться в Краснодар, в 07:00 и 15:00 — в Салехард, в 07:50 — в Нижневартовск, в 07:35 — в Ханты-Мансийск, в 08:10 — в Надым, в 07:30 и 09:10 — в Новый Уренгой, в 17:35 — в Новосибирск, в Санкт-Петербург — в 05:45, 06:45, 06:50, 08:25, 09:55 и 15:15, в Сургут — в 08:00 и 17:05, в Томск — в 08:20, .

Рейсы в Москву из Тюмени отправляются постоянно. 31 декабря в столицу можно улететь в 05:30, 06:25, 06:55, 07:15, 13:55, 20:00.

Вылеты за границу

Стоит учитывать, что места на многие заграничные рейсы продаются только в рамках пакетных туров. То есть если хочется оказаться за рубежом в новогоднюю ночь, озаботиться этим вопросом стоит заранее.

29 декабря в 08:50 из столицы области полетит самолет в Дубай. 31 декабря можно улететь прямым рейсом в Египет, город Шарм-Эль-Шейх. Из Тюмени самолет вылетит в 07:45, на месте будет в 10:20. А если получится вырваться с работы пораньше, то 28 декабря можно оказаться в Хургаде.

Есть предложение и для самых креативных: если хочется встретить Новый год в небе — отправляйтесь на Пхукет. Рейс вылетит в 22:50 31 декабря, а в Таиланде приземлится 09:55 1 января.