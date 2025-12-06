Площади торгового центра пытаются продать уже несколько лет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюмени снова выставили на продажу первый этаж торгового центра на улице Широтной. Пространства площадью почти четыре тысячи квадратных метров реализуются за 473 миллиона рублей. Условием сделки станет сохранение якорного арендатора — популярного магазина электроники. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений.

«Продается торговое помещение в ТЦ на улице Широтной, 80. Особенности продажи объекта — сохранение магазина „М.Видео“ на условия долгосрочной аренды», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В сообщении уточняется, что объект реализуется как готовый арендный бизнес с уже сформированным потоком арендаторов.

Согласно описанию, торговый центр был построен в 1990-м году в восточном районе Тюмени. Вокруг преобладают жилая застройка и другие объекты торговой недвижимости.

Как сообщало URA.RU ранее, в Тюмени также выставили на продажу крупный торговый центр «Ямской», который находится в Калининском округе города. Собственник снизил стоимость лота на 20 млн рублей — ранее за комплекс просили 800 млн рублей.