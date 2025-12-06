Логотип РИА URA.RU
Аналитики назвали топ востребованных удаленных вакансий в Тюменской области

В Тюменской области спрос на финансистов для удаленной работы взлетел в 3,5 раза
06 декабря 2025 в 11:05
Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюменской области с начала года спрос на банковских и финансовых специалистов для удаленной работы вырос в 3,5 раза, а их зарплата в среднем достигает 60 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Работы».

«В январе-октябре 2025 года в Тюменской области работодатели в ряде отраслей заметно увеличили количество удаленных вакансий. Самая заметная динамика зафиксирована в сфере банковских и финансовых услуг: число удаленных вакансий выросло в 3,5 раза, зарплатная вилка в вакансиях с дистанционным форматом варьируется в среднем от 42 000 до 60 000 рублей», — сообщили эксперты.

Сфера информационных технологий также демонстрирует заметный рост предложений удаленной занятости — количество вакансий увеличилось в 3,2 раза, а среднее зарплатное предложение составляет от 55 500 рублей. В 2,5 раза за год выросло число предложений с дистанционным графиком в сфере образования. Зарплата по итогам 10 месяцев года варьируется от 48 000 до 68 000 рублей.

