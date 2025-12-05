В Пермском крае чиновники пойдут под суд после падения футбольных ворот на подростка

Бездействие ответственных лиц привело к тому, что несовершеннолетний 2009 года рождения получил травмы в ходе игры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела по факту травмирования несовершеннолетнего в Очере (Пермский край). Двум муниципальным служащих вменяется халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 293 УК РФ).

«В августе 2024 года в Очере во время игры на спортивной площадке на подростка опрокинулись незафиксированные ворота, предназначенные для игры в мини-футбол. Мальчик получил телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Также установлено, что с 18 марта по 5 августа 2024 года должностные лица муниципального учреждения, располагая реальными возможностями для надлежащего исполнения своих обязанностей, не обеспечили принятие необходимых мер по организации безопасной эксплуатации спортивной площадки», — сообщает СУ СК России по Пермскому краю в telegram-канале.

Следствие полагает, что именно бездействие ответственных лиц привело к тому, что несовершеннолетний 2009 года рождения получил травмы в ходе игры. URA.RU ранее писало о том, что возбуждение уголовного дела инициировал глава СКР Александр Бастрыкин.

