В Пермском крае чиновники пойдут под суд после падения футбольных ворот на подростка

05 декабря 2025 в 16:06
Бездействие ответственных лиц привело к тому, что несовершеннолетний 2009 года рождения получил травмы в ходе игры

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела по факту травмирования несовершеннолетнего в Очере (Пермский край). Двум муниципальным служащих вменяется халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 293 УК РФ). 

«В августе 2024 года в Очере во время игры на спортивной площадке на подростка опрокинулись незафиксированные ворота, предназначенные для игры в мини-футбол. Мальчик получил телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Также установлено, что с 18 марта по 5 августа 2024 года должностные лица муниципального учреждения, располагая реальными возможностями для надлежащего исполнения своих обязанностей, не обеспечили принятие необходимых мер по организации безопасной эксплуатации спортивной площадки», — сообщает СУ СК России по Пермскому краю в telegram-канале. 

Следствие полагает, что именно бездействие ответственных лиц привело к тому, что несовершеннолетний 2009 года рождения получил травмы в ходе игры. URA.RU ранее писало о том, что возбуждение уголовного дела инициировал глава СКР Александр Бастрыкин. 

В рамках расследования собран достаточный комплекс доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

