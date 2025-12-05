Акционеры избрали новый совет директоров пермского оборонного завода

В обновленный совет директоров НПО «Искра» вошли семь человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Акционеры ПАО НПО «Искра» на внеочередном общем собрании 27 ноября избрали новый состав совета директоров. Туда вошли семь человек.

«В их числе — действующий генеральный директор АО „Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов“ и АО „ПЗ „Машиностроитель““ Александр Шафранович, а также генеральный директор НПО „Искра“ Владимир Дудчак, назначенный на эту должность в октябре 2025 года», — сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Помимо них в совет включены начальник управления имущественных отношений и корпоративных инвестиций АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“» Анна Овсянникова, генеральный директор АО «МКБ „Искра“» Владимир Сорокин, директор АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“» Борис Обносов, руководитель управления внутреннего контроля корпорации Сергей Карпович, а также заместитель руководителя корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Вадим Хромов.

Продолжение после рекламы

Ранее в список кандидатов в совет директоров не были включены бывший генеральный директор предприятия Сергей Юрасов и экс-глава двух предприятий — АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» и АО «ПЗ „Машиностроитель“» Андрей Горяев.