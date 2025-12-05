Минниханов после доклада спикера Сухих отправляет делегацию в Пермский край
Минниханова заинтересовал пермский опыт упразднения поселенческого уровня МСУ
Фото: пресс-служба заксобрания Пермского края
Председатель заксобрания Пермского края Валерий Сухих представил опыт Прикамья по реализации реформы местного самоуправления. С докладом он выступил на заседании Совета законодателей ПФО в Казани.
«После его выступления раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о готовности направить в Пермский край делегацию для дальнейшего изучения ситуации: „Съездим, поучимся“», — приводит слова Минниханова telegram-канал заксобрания. В докладе Валерий Сухих отметил, что преобразование территорий позволило сконцентрировать ресурсы для решения стратегических задач, стоящих перед регионом.
Пермский край одним из первых в стране перешел на одноуровневую систему местного самоуправления. Муниципальная реформа по упразднению поселенческого уровня МСУ стартовала в Пермском крае в 2017 году. Преобразования закончились в 2022 году.
Получилось, что Пермский край сработал на опережение. Весной этого года на федеральном уровне был принят закон №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который позволяет регионам выбирать оптимальную модель местного самоуправления. Руководство Татарстана до сих пор воздерживалось от перехода на эту модель. Часть предложений прикамского спикера вошла в итоговый проект рекомендаций для федеральных органов власти.
