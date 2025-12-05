Минниханов после доклада спикера Сухих отправляет делегацию в Пермский край

Минниханова заинтересовал пермский опыт упразднения поселенческого уровня МСУ Фото: пресс-служба заксобрания Пермского края

Председатель заксобрания Пермского края Валерий Сухих представил опыт Прикамья по реализации реформы местного самоуправления. С докладом он выступил на заседании Совета законодателей ПФО в Казани.

«После его выступления раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о готовности направить в Пермский край делегацию для дальнейшего изучения ситуации: „Съездим, поучимся“», — приводит слова Минниханова telegram-канал заксобрания. В докладе Валерий Сухих отметил, что преобразование территорий позволило сконцентрировать ресурсы для решения стратегических задач, стоящих перед регионом.

Пермский край одним из первых в стране перешел на одноуровневую систему местного самоуправления. Муниципальная реформа по упразднению поселенческого уровня МСУ стартовала в Пермском крае в 2017 году. Преобразования закончились в 2022 году.

