Моди на встрече с Путиным вспомнил теракт в «Крокусе»

Моди: теракт в «Крокусе» — трусливая атака на общечеловеческие ценности
05 декабря 2025 в 14:41
Фото: пресс-служба президента РФ

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» — трусливая атака на общечеловеческие ценности. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Индия уверена, что терроризм — это прямая атака на общечеловеческие ценности», — сказал Моди во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом свидетельствует видеотрансляция, опубликованная в telegram-канале Кремля. Индийский лидер назвал нападение трусливой атакой.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске Московской области произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям, находившимся в здании, а затем подожгли зрительный зал. В момент атаки в комплексе шла концертная программа, внутри находились сотни зрителей. В результате теракта погибли 149 человек, еще один человек числится пропавшим без вести. Травмы различной степени тяжести получили 609 человек. Причиненный ущерб комплексу оценивается примерно в шесть млрд рублей.

Комментарии (2)
  • Конкин
    05 декабря 2025 14:56
    Не шла там концертная программа
  • Чего уж там
    05 декабря 2025 14:53
    Почему мы знаем фамилию Буданов,а фамилию возглавлявшего тогда руководителя Ми 6, мы не знаем?Его поменяли как раз после этого события!?
