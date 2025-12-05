Моди на встрече с Путиным вспомнил теракт в «Крокусе»
Индийский лидер назвал нападение трусливой атакой
Фото: пресс-служба президента РФ
Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» — трусливая атака на общечеловеческие ценности. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
«Индия уверена, что терроризм — это прямая атака на общечеловеческие ценности», — сказал Моди во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом свидетельствует видеотрансляция, опубликованная в telegram-канале Кремля. Индийский лидер назвал нападение трусливой атакой.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске Московской области произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям, находившимся в здании, а затем подожгли зрительный зал. В момент атаки в комплексе шла концертная программа, внутри находились сотни зрителей. В результате теракта погибли 149 человек, еще один человек числится пропавшим без вести. Травмы различной степени тяжести получили 609 человек. Причиненный ущерб комплексу оценивается примерно в шесть млрд рублей.
