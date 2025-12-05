ВС РФ освободили населенный пункт Безымянное в ДНР
05 декабря 2025 в 14:33
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Подразделения Вооруженных сил России установили полный контроль над населенным пунктом Безымянное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает МИнобороны.
