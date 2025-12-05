Как «Краснодар» впервые стал чемпионом России: вспоминаем 25 главных событий года

«Краснодар» бурно отметил завоевание первого в истории чемпионства Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

Одним из главных событий 2025 года для российского спорта стало первое чемпионство футбольного клуба «Краснодар». В мае ФК впервые в своей истории завоевал титул чемпиона России. Команда обеспечила себе золотые медали в последнем туре сезона, одержав победу над московским «Динамо».

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на своем поле разгромил «Динамо» со счетом 3:0. В составе хозяев отличились колумбийский форвард Джон Кордоба, забивший на 46-й минуте, полузащитник Никита Кривцов, поразивший ворота на 81-й минуте, а также Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти на 10-й добавленной минуте ко второму тайму. По итогам этой встречи «Краснодар» набрал 67 очков и досрочно стал чемпионом России. Вспоминаем легендарную победу футбольного клуба — в материале URA.RU.

Как «Краснодар» отметил свое первое чемпионство

Некоторые прыгали и бегали по полю, не понимая, куда деть свалившееся на них счастье Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

Празднование чемпионства в последние годы превратилось в РПЛ в рутину. Футболисты «Зенита» шесть раз подряд брали титул, и эмоции у них давно притупились. То ли дело победа «Краснодара». Успеха такого уровня город еще не знал. «Кубань» никогда не претендовала на подобные результаты, а клуб Сергея Галицкого в прошлом году финишировал на обидном втором месте, хотя и обыграл московское «Динамо».

Продолжение после рекламы

Некоторые — например Федор Смолов — не сдерживали слез. Другие прыгали и бегали по полю, не понимая, куда деть свалившееся на них счастье. Автор второго мяча Никита Кривцов, который фактически предрешил исход противостояния, отправился на трибуну к фанатам.

Несколько отстраненными выглядели два главных героя вечера — Галицкий и Мурад Мусаев. Владелец коллектива скромно стоял на бровке и только улыбался, глядя на ликование игроков, многих из которых знал еще детьми. Главный тренер тоже словно не верил в происходящее. Он вышел на поле с семьей и поздравлял подопечных, хотя позже признался, что испытал чувства, сравнимые с теми, которые ощутил при рождении своих детей.

Затем капитан команды Эдуард Сперцян совершил очень правильный поступок. Увидев, как Галицкий по-прежнему скромно стоит в сторонке, подошел к нему и отдал кубок после церемонии награждения. «Поднимать трофей — это счастье. Лучший день в жизни! Сергей Николаевич заслужил трофей больше, чем мы», — подчеркнул хавбек. Футболисты пронесли кубок вдоль трибун, чтобы порадовать болельщиков.

В раздевалке не сдерживался никто. Ярче всех зажигали на удивление даже не латиноамериканцы, а Черников и Кривцов. Они включали музыку, не переставая танцевать, пели и заводили партнеров. Сами игроки снимали все происходящее на смартфоны, а Федор Смолов даже общался с кем-то по видеосвязи в этот важный момент.

На улицах города тоже развернулись масштабные народные гуляния. Болельщики ездили по дорогам с опущенными стеклами автомобилей, непрерывно сигналя и размахивая флагами. Многие старались проследить за передвижением своих любимых спортсменов, чтобы разделить с ними минуты торжества. Спортсмены же, покинув арену, направились на совместный банкет в ресторан.

Игроки снимали все происходящее на смартфоны Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

Кто поздравил чемпионов

Смолова лично поздравил Александр Овечкин, к телефонному разговору также присоединился еще один известный российский хоккеист — Илья Ковальчук. С успехом «Краснодара» поздравил и бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, опубликовавший в социальных сетях две фотографии: одну — со стадиона краснодарского клуба, другую — с владельцем команды Сергеем Галицким.

««Краснодар», мои поздравления. Историческая победа. Еще больше рад за этого человека», — написал экс-боец.

Особого внимания удостоились и поздравления от «Зенита». В петербургском клубе завоевание титула «Краснодаром» назвали важной и переломной вехой в истории российского футбола, однако завершили свое сообщение фразой: «„Зенит“ — чемпион». Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, как сообщил Мусаев, позвонил ему сразу после финального свистка и лично поздравил с успехом.

Продолжение после рекламы

Как клуб пришел к триумфу

В качестве символики клуба владелец выбрал черный и зеленый цвета Фото: Bookmaker-ratings.ru • CC BY 4.0 / wikipedia.org

Безусловно, главным человеком в истории «Краснодара» стал Сергей Галицкий. Основав клуб в 2008 году, он сделал ставку на черно-зеленые цвета и символ быка, олицетворяющий боевой дух. Подъем команды был быстрым: уже через три года «Краснодар» вышел в РФПЛ, а в сезоне 2014-15 впервые сыграл в еврокубках и завоевал первые медали — бронзу чемпионата.

Галицкий, видя негативный опыт конкурентов вроде обанкротившейся «Кубани», сфокусировался не на гонке за дорогими звездами, а на системном развитии инфраструктуры. Были построены современная «Озон Арена» и мощная академия, которая стала кузницей кадров для клуба. Мечта Галицкого повторить путь «Барселоны», выпустившей на поле 11 воспитанников, сбылась в 2022 году в матче против ЦСКА.

До отстранения России от еврокубков «Краснодар» успел закрепиться на европейской арене, сыграв в Лиге Европы и дебютировав в Лиге Чемпионов в сезоне 2020-21. Внутри страны команда стала главным претендентом, бросив вызов доминирующему «Зениту». В сезоне 2023-24 «быки» вели упорную борьбу за титул, уступив в итоге лишь два очка.