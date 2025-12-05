Логотип РИА URA.RU
Индия выступает за долгосрочный мир на Украине

05 декабря 2025 в 14:18
Фото: © URA.RU

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что в контексте урегулирования конфликта на Украине Нью-Дели выступает за установление устойчивого, долгосрочного мира. Так же он добавил что Индия приветствует все усилия по нахождению мирного разрешения ситуации на Украине. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

