Индия выступает за долгосрочный мир на Украине
05 декабря 2025 в 14:18
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что в контексте урегулирования конфликта на Украине Нью-Дели выступает за установление устойчивого, долгосрочного мира. Так же он добавил что Индия приветствует все усилия по нахождению мирного разрешения ситуации на Украине. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.
