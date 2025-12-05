Услугами Cloudflare пользовалось множество интернет-ресурсов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В интернете произошел глобальный сбой, который был вызван техническими неполадками в инфраструктуре американской компании Cloudflare. Ее услугами пользуются множество крупных интернет-ресурсов по всему миру. В компании сообщили, что в настоящий момент проводится плановое техническое обслуживание системы.

«В настоящее время проводится плановое техническое обслуживание. Мы будем предоставлять обновления по мере необходимости», — указано в сообщении на сайте компании.

Специалисты Cloudflare анализируют сбои в работе панели управления сайтом и связанных с ней API. В сообщении отмечается, что проблема затрагивает клиентов, использующих панель управления и API Cloudflare, поскольку их запросы могут не обрабатываться либо отображаться с ошибками.

