В администрации Пензы проходят обыски
05 декабря 2025 в 14:45
Фото: © URA.RU
В администрации Пензы проводятся обыски в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, «В настоящее время проходят обыски. Следственные мероприятия осуществляют сотрудники Следственного комитета и ФСБ. Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ ("мошенничество")», — уточнил собеседник агентства.Об этом сообщает РИА Новости.
