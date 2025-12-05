Путин рассказал об ужине в доме индийского премьер-министра Моди

Путин поблагодарил Моди за приглашение к себе домой на ужин Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин в день приезда в Индию поужинал дома у индийского премьер-министра Нарендры Моди, который называет российского лидера другом. Об этом Путин рассказал на пресс-конференции.

«Наша беседа вчера вечером с господином Моди в формате тет-а-тет у него дома, за ужином. Я вас еще раз хочу поблагодарить за этот знак внимания», — обратился президент России к премьер-министру Индии на пресс-конференции, трансляция ведется в пресс-службе Кремля.