Путин рассказал об ужине в доме индийского премьер-министра Моди
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент РФ Владимир Путин в день приезда в Индию поужинал дома у индийского премьер-министра Нарендры Моди, который называет российского лидера другом. Об этом Путин рассказал на пресс-конференции.
«Наша беседа вчера вечером с господином Моди в формате тет-а-тет у него дома, за ужином. Я вас еще раз хочу поблагодарить за этот знак внимания», — обратился президент России к премьер-министру Индии на пресс-конференции, трансляция ведется в пресс-службе Кремля.
Сейчас путин находится в Индии с официальным двухдневным визитом. У трапа самолета его встретил не только премьер Моди, но и ансамбль, показывающий народные индийские танцы. В Нью-Дели отправился и корреспондент URA.RU. Два мира индийской столицы — в фоторепортаже собкора агентства в «кремлевском пуле».
