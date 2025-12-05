Путин рассказал о результатах переговоров с Индией

Путин поблагодарил Нарендру Моди за состоявшееся общение тет-а-тет Фото: пресс-служба президента РФ

Состоявшиеся переговоры между Россией и Индией были полезными и конструктивными. О результатах переговоров сообщил президент России Владимир Путин.

«Переговоры РФ и Индии были полезными и конструктивными», — сказал Путин. Заявление прозвучало в ходе выступления по итогам визита, трансляция которого ведется в официальном telegram-канале Кремля. Президент отдельно поблагодарил президента и премьер-министра Индии за теплый прием, оказанный российской делегации. Также Путин поблагодарил Нарендру Моди за состоявшееся общение тет-а-тет.