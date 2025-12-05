Логотип РИА URA.RU
Путин рассказал о результатах переговоров с Индией

Путин: переговоры РФ и Индии были полезными и конструктивными
05 декабря 2025 в 14:30
Путин поблагодарил Нарендру Моди за состоявшееся общение тет-а-тет

Фото: пресс-служба президента РФ

Состоявшиеся переговоры между Россией и Индией были полезными и конструктивными. О результатах переговоров сообщил президент России Владимир Путин.

«Переговоры РФ и Индии были полезными и конструктивными», — сказал Путин. Заявление прозвучало в ходе выступления по итогам визита, трансляция которого ведется в официальном telegram-канале Кремля. Президент отдельно поблагодарил президента и премьер-министра Индии за теплый прием, оказанный российской делегации. Также Путин поблагодарил Нарендру Моди за состоявшееся общение тет-а-тет.

Владимир Путин сообщил, что поддерживает регулярный контакт с премьер-министром Индии по телефону. Комментируя содержание переговоров, Путин заявил, что стороны «глубоко рассмотрели весь комплекс многопланового взаимодействия» России и Индии. Президент назвал «солидным» пакет подписанных по итогам переговоров соглашений. По его словам, заключенные между Москвой и Нью-Дели соглашения нацелены прежде всего на расширение экономической кооперации России и Индии.

Материал из сюжета:

Путин проводит переговоры с премьер-министром Индии

