Россия и Индия проводят независимую внешнюю политику
05 декабря 2025 в 14:25
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Россия и Индия проводят суверенный и самостоятельный внешнеполитический курс. Об этом сказал Владимир Путин в ходе заявления по итогам российско-индийских переговоров.
