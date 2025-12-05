Темный лес, фигура в маске и погружение под воду: последнее сообщение Усольцевой расшифровал эксперт

Ирина перестала отвечать на сообщения 27 сентября Фото: Телеграм канал / Путь в Любовь. Ирина Усольцева / https://t.me/usoltseva_psy

В тот самый день, когда Ирина Усольцева исчезла вместе с семьей в красноярской тайге, она, похоже, оставила послание — странное, бессмысленное для посторонних, но для своих, возможно, полное смысла. Эксперты уверены: Ирина пыталась подать знак. Возможно, это было прощальным обращением, или обещанием, что с ними все в порядке.

Последнее сообщение перед исчезновением

По данным aif.ru, утром 27 сентября, за несколько часов до исчезновения, СММ-менеджер Дарья Фурштейн получила восемь коротких видеороликов, снятых самой Ириной. Первые — воодушевленные и безобидные: Усольцева с мужем Сергеем и пятилетней дочкой Ариной ехали к Минской петле, «в путешествие по местам силы», как она сказала. Они собирались остаться на ночлег в купольном домике с баней.

Но последнее видео выбивается из общего ряда. В кадре — Ирина, молча покачивающаяся под странную, будто потустороннюю мелодию. После этого ни Дарья, ни кто-либо другой больше с ней не разговаривал. Сообщение, отправленное ей в ответ, до сих пор не доставлено, хотя известно, что половину следующего дня семья находилась на турбазе «Геосфера», где есть стабильный интернет.

Пугающие мотивы клипа на песню из ролика Усольцевой

Что хотела сказать Ирина этим молчаливым роликом? Исследователи нашли исполнителя той самой песни — московскую певицу Татьяну Поклад. Она рассказала, что ее версия основана на старинной русской песне «На горе калина», но исполнена в необычной манере: в каждое слово вставлены дополнительные слоги, создающие прерывистый, завораживающий ритм. Слушатели часто называют звучание мистическим — будто оно открывает дверь в иной мир.

Есть и клип на эту композицию, пугающе символичный. В нем женщина бродит по темному лесу, рядом с ней — фигура в маске Солнца. Женщина плачет, потом заходит в реку и медленно погружается под воду. Следующий кадр — тело, колышущееся на волнах. Потом — пещера. Потом — огонь. И сквозь все это мелькает скелет, через который прорастает зелень.

В клипе появляется пещера, которая фигурирует и в поисках Усольцевых Фото: Илья Изотов © URA.RU

Можно ли предположить, что Ирина знала о содержании этого видео и намеренно выбрала именно его? Или просто так совпало? Ее духовные практики, интерес к языческим обрядам и «переходам» между мирами заставляют задуматься. Может быть, последнее видео было не зовом о помощи, а сообщением: она уходит в новую жизнь.

Эксперт намекнул на переход Усольцевых в новую счастливую жизнь

Чтобы понять символику, журналисты показали клип этнографу Фатиме Гаммадовой. Та отметила, что в ролике отражен древний славянский обряд очищения. По ее словам, через испытания водой и огнем человек освобождается от старого, болезненного и вступает в новое состояние — обновленным, очищенным. Смерть, по ее словам, в таких ритуалах символическая: это не конец, а перерождение.

Если следовать этой логике, видео действительно может быть посланием — не о смерти, а о переходе. В пользу этой версии говорит и поведение старшего сына Усольцевых, Данила Баталова. С первых дней после исчезновения семьи он выглядел странно спокойным, даже радостным. Говорят, он гуляет по Москве, встречается с друзьями, не проявляя ни тревоги, ни горя.