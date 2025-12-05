В Калужской области будет построен российско-индийский фармацевтический завод
05 декабря 2025 в 14:28
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин объявил о намерении построить в Калужской области крупный фармацевтический комплекс с участием российских и индийских партнеров. По словам главы государства, российско-индийский фармацевтический завод в Калужской области будет специализироваться на выпуске высококачественных противоопухолевых препаратов. Об этом он сообщил в ходе заявления по итогам российско-индийских переговоров.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал