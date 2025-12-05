Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Калужской области будет построен российско-индийский фармацевтический завод

05 декабря 2025 в 14:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Президент России Владимир Путин объявил о намерении построить в Калужской области крупный фармацевтический комплекс с участием российских и индийских партнеров. По словам главы государства, российско-индийский фармацевтический завод в Калужской области будет специализироваться на выпуске высококачественных противоопухолевых препаратов. Об этом он сообщил в ходе заявления по итогам российско-индийских переговоров.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал