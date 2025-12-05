Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ВС РФ нанесли массированный и групповые удары

05 декабря 2025 в 14:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В течение последней недели Вооруженные силы Российской Федерации, реагируя на террористические удары Украины по гражданской инфраструктуре, осуществили один массированный и четыре групповых удара. В результате поражены предприятия ВПК, объекты ТЭК, места временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал