ВС РФ нанесли массированный и групповые удары
05 декабря 2025 в 14:38
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В течение последней недели Вооруженные силы Российской Федерации, реагируя на террористические удары Украины по гражданской инфраструктуре, осуществили один массированный и четыре групповых удара. В результате поражены предприятия ВПК, объекты ТЭК, места временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны.
