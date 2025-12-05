Путин рассказал о масштабном соглашении России и Индии

Путин приехал в Индию и рассказал о паре важных соглашений между странами Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия и Индия согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Программа предусматривает развитие торговли, инвестиций и технологического партнерства, а также дальнейший переход на расчеты в национальных валютах и работу над соглашением о зоне свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

«Россия и Индия согласовали программу экономического сотрудничества двух стран до 2023 года», — сообщил Путин. Трансляцию его выступления из Индии вел telegram-канал Кремля.

По словам Путина, Москва и Нью-Дели уже почти полностью отказались от расчетов в долларах и евро во взаимной торговле. Переход на нацвалюты уже достиг 96%. Президент сообщил, что по итогам 2025 года объем взаимной торговли, по прогнозам, останется на уровне 2024 года. При этом он заявил, что Россия и Индия могут увеличить товарооборот до 100 млрд долларов.

Отдельно президент рассказал о прорабатываемом соглашении о зоне свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом. Профильные ведомства уже ведут работу над параметрами будущего договора.

Энергетика остается одним из ключевых направлений партнерства. Путин заявил, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов для индийской экономики и готова и дальше обеспечивать бесперебойную поставку топлива.

Накануне визита Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом 4–5 декабря. Его самолет приземлился на авиабазе Палам, где его встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди. В соцсети X назвал российского лидера своим другом и подчеркнул, что двусторонние отношения Москвы и Нью-Дели носят устойчивый характер и выдержали проверку временем.

По словам президента, заключенные между Москвой и Нью-Дели соглашения нацелены прежде всего на расширение экономической кооперации России и Индии. Основу стратегического партнерства РФ и Индии Путин заложил еще 25 лет назад.