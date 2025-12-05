Экс-замминистра обороны России Иванов опроверг покупку усадьбы в Архангельском

Иванов рассказал, как приватизировал элитную недвижимость Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов заявил в Пресненском суде Москвы, что не покупал усадьбу в Архангельском, а приватизировал ее с разрешения Управления делами президента «за заслуги». Об этом сообщили журналисты из зала суда, где рассматривается иск Генпрокуратуры об изъятии имущества Иванова и аффилированных с ним лиц в пользу государства.

«Объект в Архангельском мне позволили приватизировать за заслуги по разрешению управделами президента, объект в Раздорах в Одинцовском районе я приобрел за 170 миллионов рублей под залог квартиры на Поварской, которая мне досталась в рамках раздела имущества со Светланой», — заявил Иванов. Заседание проходит в очном формате, сам ответчик участвует в процессе по видеосвязи из СИЗО. Его слова передает РИА «Новости».

Иванов попросил суд сопоставить его официальные доходы и крупные расходы, связанные с приобретением и оформлением недвижимости. Отдельно бывший замминистра охарактеризовал своих бывших жен как «обеспеченных женщин», подчеркнув, что у них «все было в порядке с украшениями» еще до знакомства с ним.

Ранее арбитражный суд Москвы признал Иванова банкротом. В отношении должника была введена процедура реализации имущества, передает РАПСИ.