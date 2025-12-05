В центре Челябинска трамвай протаранил легковушку. Видео
ДТП произошло на перекрестке улиц Артиллерийской и Первой пятилетки
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В центре Челябинска трамвай протаранил легковой автомобиль. Подробностями и видео аварии поделились в соцсетях.
«ДТП между трамваем и легковым автомобилем произошло 5 декабря в 14:21. Перекресток улиц Артиллерийская и Первой пятилетки», — уточнили в telegram-канале «Челябинский транспорт».
На кадрах видео заметно, что автомобиль выполняет левый поворот, не пропустив трамвай, двигающийся прямо. В результате вагон протаскивает машину несколько метров вдоль путей.
