В Челябинске водители трамваев помолодели на семь лет

В Челябинске за последний год средний возраст водителей трамваев с 42 лет снизился до 36-ти. Об этом сообщила пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ».

«Средний возраст водителя трамвая в Челябинске за последний год совершил головокружительный кульбит. В 2024 году он составлял 42,8, в 2025 году — 35,6», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Причина кроется в хорошей стипендии (45 тысяч рублей), зарплате (95 тысяч рублей на руки). Также новом чистом диспетчерском пункте на «Чистопольской» и в других плюсах, полагают в компании.

