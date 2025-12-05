«Пожму руку каждому из вас»: челябинский депутат Колесников с передовой поздравил добровольцев

Добровольцы - лучшие люди страны, уверен Олег Колесников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников поздравил добровольцев с праздником и отметил, что все бойцы на передовой каждую минуту чувствуют их поддержку. Когда наступит наша общая Победа, депутат обязательно найдет возможность пожать руку всем челябинским волонтерам, рассказал URA.RU Колесников.

«С Днем добровольца, родные мои! Вы — лучшие люди страны. Я горжусь тем, что мы вместе», — отметил в поздравлении Олег Колесников.

Депутат хотел бы лично, глядя в глаза, пожать руку каждому из добровольцев. Каждый боец понимает, что за спиной не пустота, а миллионы сердец, которые бьются с их сердцами в унисон. «И когда все это закончится нашей Победой, я найду возможность обнять и пожать руку каждому из вас. Обещаю», — отметил Олег Колесников.

Продолжение после рекламы

К нашей Победе, говорит депутат, приближает каждый вложенный рубль, каждый потраченный добровольцами час. Это оружие, которое враг не видит, но от которого он уже проигрывает.

Олег Колесников находится на СВО с осени 2022 года. Вернуться без Победы считает невозможным, рассказал ранее в интервью URA.RU. «Уходить на войну страшно, а возвращаться без победы стыдно», — заявлял Олег Колесников. Также он сообщил о переосмыслении ценностей за годы СВО. Лишь на передовой бойцы осознают истинную цену российского величия, отмечал депутат.