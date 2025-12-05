Бывший главный инженер МУП «ПОВВ» Челябинска отделался условным сроком

Суд признал Юрия Каллы виновным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Советский райсуд Челябинска приговорил к трем с половиной годам условного срока бывшего главного инженера МУП «ПОВВ» Юрия Каллы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Приговором суда Каллы признан виновным по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями) и ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки). По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Каллы наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев, со штрафом в размере 250 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных полномочий сроком на два года. На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком четыре года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

На Каллы наложили ряд ограничений. Их нарушение может повлечь за собой пересмотр приговора. Также у него конфисковали 50 тысяч рублей, полученные в виде взятки.

URA.RU связалось с пресс-службой прокуратуры региона. Там сообщили, что вопрос с обжалованием будет решен после изучения мотивировочной части приговора.

Каллы был задержан в мае. Его обвинили в коррупции и злоупотреблении полномочиями. В суде удалось доказать, что, будучи на посту главного инженера предприятия, он получил через посредника, действовавшего в интересах подрядчика, взятку в значительном размере. За это он оказывал общее покровительство при приемке этапов строительства на одном из объектов. Он подписывал акты без проверки выполнения работ.

Задержание Каллы стало промежуточным результатом заявленной новым мэром Челябинска Алексеем Лошкиным комплексной борьбы с коррупцией в стенах МУП «ПОВВ». Силовики тщательно проверяли контракты предприятия. И в октябре по делу о мошенничестве были задержаны предшественник Каллы на должности главного инженера предприятия Александр Шишков и директор ООО «Проекты и Решения» Михаил Волков. Предварительно, с октября 2024 года по февраль 2025 года менеджеры заключили контракт на выполнение аварийно-восстановительных работ на сумму более 117 миллионов рублей. При этом получив аванс а размере не менее 41 млн рублей они «заморозили» работы.

Следом за Шишковым и Волковым под следствие попал бывший руководитель МУП «ПОВВ» Сергей Хабиров. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями.

Как считают следователи, в июле 2024 года, когда Хабиров занимал пост директора МУП «ПОВВ», а Шишков был главным инженером предприятия, они вступили в преступный сговор. В схему вошел все тот же Волков (директор ООО «Проекты и Решения»). Они договорились о заключении нескольких контрактов на выполнение работ по устранению аварии на уличных сетях в Ленинском и Калининском районах Челябинска. При этом стоимость работ по вышеуказанным договорам была завышена более чем на 116,5 млн рублей.