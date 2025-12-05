На Урале раскрыта схема мошенничества с окнами — десятки пострадавших

Группу мошенников задержали на Урале (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело о хищении свыше 1,6 млн рублей у 22 пенсионеров под видом ремонта и замены окон и балконных конструкций. Как сообщили URA.RU в ведомстве, обвинительное заключение утверждено в отношении семи жителей Свердловской и Челябинской областей, дело поступило в Синарский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу.

«По версии следствия, участники организованной группы в период с сентября по ноябрь 2024 года вводили в заблуждение пожилых жителей региона, предлагая им фиктивные или заведомо завышенные по стоимости услуги по ремонту и замене оконных и балконных блоков. В результате 22 пенсионерам причинен ущерб на общую сумму более 1,6 млн рублей», — сообщили в прокуратуре Свердловской области. В ведомстве уточнили, что фигурантам, в зависимости от роли, вменяются мошенничество и покушение на мошенничество, совершенные организованной группой с причинением значительного ущерба гражданам (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, группу организовали для систематического обмана пожилых людей. Часть обвиняемых работала операторами условного «колл-центра». Они обзванивали граждан, представляясь сотрудниками организации по обслуживанию окон и балконов. Под предлогом выдачи сертификата на бесплатное гарантийное обслуживание они договаривались о визите «специалистов» и направляли соучастников по месту жительства пенсионеров.

При осмотре квартир участники схемы сообщали владельцам жилья ложные сведения о состоянии конструкций. По версии следствия, пенсионерам говорили о якобы критическом износе и необходимости срочного ремонта или замены, хотя в ряде случаев такие работы были не нужны. После этого они заключали с потерпевшими договоры и принимали оплату по завышенной цене, которую те вносили наличными или переводили на счета, подконтрольные фигурантам дела.