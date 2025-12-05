Свердловчанка стащила 18 млн у своей компании, силовики поймали ее

Елена Сабирова вину не признала Фото: предоставлено объединенной пресс-службой судов региона

В Первоуральске отправили в колонию руководителя ООО «Комфорт-сервис» (управляющая компания) Елену Сабирову за хищение 18 млн рублей у своего предприятия. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По версии следствия, с октября 2017-го по декабрь 2023-й Сабирова заставляла родственника-директора ООО «ПРЦ» перечислять деньги со счетов этой организации на свои личные. Переводы маскировались под оплату услуг. Фигурант вину не признала.