Свердловчанка стащила 18 млн у своей компании, силовики поймали ее
Елена Сабирова вину не признала
Фото: предоставлено объединенной пресс-службой судов региона
В Первоуральске отправили в колонию руководителя ООО «Комфорт-сервис» (управляющая компания) Елену Сабирову за хищение 18 млн рублей у своего предприятия. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По версии следствия, с октября 2017-го по декабрь 2023-й Сабирова заставляла родственника-директора ООО «ПРЦ» перечислять деньги со счетов этой организации на свои личные. Переводы маскировались под оплату услуг. Фигурант вину не признала.
Ей назначили 4,5 года лишения свободы. Ранее она уже отбывала наказание за мошенничество в сфере коммунальных услуг.
