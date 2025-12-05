Пока из новогоднего антуража - лишь украшения на улицах Фото: Размик Закарян © URA.RU

Декабрь в Екатеринбурге в этом году больше напоминает затянувшуюся осень: вместо привычных сугробов и искрящегося инея — серый асфальт и температура, упорно держащаяся около нуля. Как столица Урала выглядит в первый месяц зимы — в фоторепортаже URA.RU.

Отсутствие снежного покрова стало главной темой для разговоров среди горожан и проблемой для тех, кто организует зимние площадки. Например, открытие катка на площади 1905 года пришлось перенести, так как технология заливки требует стабильных минусовых температур. Кроме этого, любители лыж и сноуборда вынуждены откладывать старт сезона или довольствоваться искусственным снегом на немногочисленных подготовленных трассах.

Несмотря на это, город постепенно преображается. В разных точках города появляются елки, а заведения и торговые центры постепенно расставляют и развешивают новогодние украшения.

Как говорит синоптик Алексей Пулин, теплая погода сохраняется в Свердловской области из-за циклона Bjorn, он не дает атмосферному фронту сдвинуться южнее. Однако уже со следующей недели ожидаются сильные морозы.