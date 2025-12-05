Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Зима в отгуле: как бесснежный Екатеринбург готовится встретить Новый год. Фото

В Екатеринбурге в декабре отсутствует снег из-за циклона
05 декабря 2025 в 16:13
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пока из новогоднего антуража - лишь украшения на улицах

Пока из новогоднего антуража - лишь украшения на улицах

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Декабрь в Екатеринбурге в этом году больше напоминает затянувшуюся осень: вместо привычных сугробов и искрящегося инея — серый асфальт и температура, упорно держащаяся около нуля. Как столица Урала выглядит в первый месяц зимы — в фоторепортаже URA.RU.

Отсутствие снежного покрова стало главной темой для разговоров среди горожан и проблемой для тех, кто организует зимние площадки. Например, открытие катка на площади 1905 года пришлось перенести, так как технология заливки требует стабильных минусовых температур. Кроме этого, любители лыж и сноуборда вынуждены откладывать старт сезона или довольствоваться искусственным снегом на немногочисленных подготовленных трассах.

Несмотря на это, город постепенно преображается. В разных точках города появляются елки, а заведения и торговые центры постепенно расставляют и развешивают новогодние украшения.

Продолжение после рекламы

Как говорит синоптик Алексей Пулин, теплая погода сохраняется в Свердловской области из-за циклона Bjorn, он не дает атмосферному фронту сдвинуться южнее. Однако уже со следующей недели ожидаются сильные морозы.

  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/10

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал