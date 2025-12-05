В суд поступила апелляция на мягкий приговор дяде редактора URA.RU, из-за которого он попал в СИЗО
Силовики обжаловали мягкий приговор Андрея Карпова
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Прокуратура обжаловала мягкий приговор дяде редактора URA.RU Дениса Аллаярова — Андрею Карпову, экс-полицейскому, из-за слов которого наш коллега уже полгода находится в СИЗО. Карпов получил условно четыре года лишения свободы по двум статьям УК РФ. О том, что апелляция на приговор Карпову поступила, URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
«Сегодня в суд поступило апелляционное представление прокурора Андрею Карпову, бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП-10 УМВД РФ по Екатеринбургу. Прокурор настаивает на наказании в виде реального лишения свободы», — сказали в инстанции.
Дядю Дениса обвиняли по двум статьям — превышение должностных полномочий и получение взятки (ч. 3 ст. 290; п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Санкции по таким коррупционным преступлениям предусматривают лишение свободы вплоть до 14 лет, однако Карпов, чтобы смягчить свою участь, пошел на сделку со следствием и дал показания на родного племянника. Сделка гарантировала ему более мягкий приговор: не более половины от максимального размера наказания, то есть не больше девяти лет.
Андрей Карпов получил приговор 25 ноября. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, также его лишили права работать на госслужбе и в правоохранительных органах на срок 3 года и звания старший лейтенант полиции.
Еще раньше на суде по делу Дениса он — ключевой свидетель,
не смог подтвердить показания, которые давал еще во время следствия и которые менял несколько раз. Примечательно, что следствие не стало рассматривать сомнительные переводы на счета Карпова, поскольку он сразу пошел на сделку со следствием и, как считает защита, оговорил своего племянника. В материалах дела эти переводы не фигурируют.
Денису, который с июня находится в СИЗО, грозит до восьми лет тюрьмы, хотя в деле нет никаких доказательств его вины, кроме слов родного дяди. Он признает, что работал с информацией, которую ему давал дядя, но отрицает, что платил за нее деньги. Главный редактор URA.RU Диана Козлова также подтверждала, что журналисты агентства никогда не покупали информацию у источников.
«Взятками» в деле Аллаярова считаются его переводы на карту бабушке и тете — матери и жены Карпова. Сам Карпов признался, что пользовался картами как своими, движение денег не отслеживал, годовой оборот не помнит и не знает, поступали ли на карту переводы от других людей.
Материал из сюжета:Редактора URA.RU Дениса Аллаярова преследуют за получение информации о криминальных событиях в Свердловской области
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!