Савинова сменила главврача звездной больницы в Екатеринбурге — там лечили Ельцина

Главврачом в Свердловской областной клинической больнице № 2 стала Евгения Рябко
05 декабря 2025 в 16:21
Должность главного врача СОКБ №2 заняла Евгения Рябко (архивное фото)

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской областной клинической больнице № 2 сменился главный врач: вместо Ксении Руденко медицинскую организацию возглавила Евгения Рябко. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник, информацию агентству подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области. По данным собеседника, приказ о назначении подписан и доведен до коллектива 5 декабря года, новый руководитель уже приступила к исполнению обязанностей.

По словам источника агентства, кадровое решение связано с проводимой в региональной системе здравоохранения ротацией управленцев старшего поколения. «В рамках обновления управленческой команды и обеспечения преемственности проводится плановая замена главных врачей, достигших пенсионного возраста. Евгения Рябко имеет опыт управления крупным медицинским учреждением», — поделился источник.  

«Смена руководства в СОКБ № 2 проходит в штатном режиме, пока без сокращения персонала и изменения структуры подразделений больницы», — отметил инсайдер. По словам источника агентства, Рябко уже провела первые рабочие совещания с заведующими отделениями, административной службой стационара и поликлиники. «Новый руководитель обозначила приоритеты в части сокращения очередей, повышения доступности высокотехнологичной помощи», — отметил он. 

Параллельно минздрав представил нового руководителя Центральной городской больницы Североуральска. Главным врачом там стал Алексей Путинцев, который ранее работал в Оренбурге. Источники в органах местного самоуправления рассказали, что к прежнему главврачу у муниципальных властей и пациентов было много претензий по организации приема и доступности узких специалистов

До назначения в СОКБ № 2 Рябко занимала должность генерального директора, а ранее — главного врача частной клиники «Центр семейной медицины» в Екатеринбурге. Ксении Руденко в прошлом году исполнилось 60 лет, она возглавляла областную больницу № 2 последние несколько лет.

Свердловская областная клиническая больница № 2 имеет статус учреждения с особой историей. До 1987 года это была больница спецназначения Свердловского обкома ВКП(б), где лечили руководителей органов власти и членов их семей. Здесь проходили лечение писатель Павел Бажов, композитор Евгений Родыгин, маршал Георгий Жуков, первый секретарь Свердловского обкома КПСС Борис Ельцин. Сейчас на базе больницы, помимо стационара и поликлиники, работает Центр радиационной медицины, который оказывает помощь ликвидаторам радиационных аварий и участникам ядерных испытаний.

